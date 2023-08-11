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NBA／開幕夜及聖誕大戰話題滿滿 太陽對勇士、湖人再戰金塊
新賽季開幕戰對戰組合出爐，根據《The Ahtletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，上季西區冠軍對戰組合湖人及金塊將再次碰頭；休賽季組成新三巨頭的太陽將客場挑戰高人氣球隊勇士。
上季西區冠軍賽湖人慘遭約柯奇（Nikola Jokic）領軍的金塊橫掃，湖人休賽季補強獲外界好評；金塊則失去第六人布朗（Bruce Brown），詹姆斯（LeBron James）能否領軍湖人踢館金塊主場成功，值得期待。金塊屆時也會見證隊史首面冠軍旗幟升上主場天花板，並領取冠軍戒指。
太陽和勇士的組合則是話題性十足，太陽休賽季將保羅（Chris Paul）送走，換回巫師球星比爾（Bradley Beal），與杜蘭特（Kevin Durant）及布克（Devin Booker）組成新三巨頭。保羅後來又被交易到勇士，首場比賽就要面對前東家太陽。值得一提的是，這將是杜蘭特2019年離開勇士後，首度在勇士主場球迷面前打球。
2023-24年賽季開幕戰將在美國時間10月24日展開，聖誕大戰的組合也出爐，分別是公鹿對尼克、76人對熱火、塞爾蒂克對湖人、獨行俠對太陽及勇士對金塊。
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