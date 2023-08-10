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NBA／里夫斯休賽季苦練三分球 不擔心世界盃規則適應不良

聯合新聞網／ 綜合報導
里夫斯(左)。 法新社
里夫斯(左)。 法新社

湖人隊里夫斯（Austin Reaves）休賽季將代表美國征戰世界盃男籃，他近日受訪時談到NBA和FIBA規則的差異，不擔心自己會適應不良。

里夫斯近日接受《HoopsHype》訪問時透露休賽季訓練內容，「各式各樣的技能都練一點，特別努力讓運球後出手三分球部分變更好，但我仍希望做好每件事，把每項技能都練得更好，下賽季和現在打出最高水準。」

談到NBA和FIBA的不同，里夫斯說，「有更多身體對抗，有些我們會吹干擾球的，他們不會響哨，有些細節你要慢慢適應，但總結來說，還是籃球運動。」

里夫斯在NBA經常衝擊籃框製造犯規，FIBA可能不會頻繁響哨，對此里夫斯表示，「我只需適應比賽打法，我的哥哥在海外打球，他經常告訴我這些，所以我的感覺還不錯。」

里夫斯上季在湖人出賽64場，平均13分3籃板3.4助攻，獲得4.1次罰球機會。湖人球星戴維斯（Anthony Davis）曾表示，自己和詹姆斯（LeBron James）很羨慕他有這麼多罰球機會；前隊友貝佛利（Patrick Beverley）則認為里夫斯擅長利用「球商」製造對手犯規。

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