NBA／跟隨父親腳步 柯爾之子成勇士G聯盟總教練

根據《The Athletic》勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）的消息，勇士隊球團預計把總教練柯爾（Steve Kerr）的兒子尼克（Nick Kerr），升為G聯盟球隊（聖塔克魯茲勇士）新任總教練。

尼克過去也有打過籃球，但沒有成為NBA球員，他曾在2017-18年賽季加入馬刺隊，擔任影片室助理，隨後他轉隊到勇士，先擔任影片分析師和球員發展教練，再擔任G聯賽球隊助理教練。

尼克被升職為G聯盟新任總教練後，原總教練古柏（Seth Cooper）轉任球員發展部門，上季聖塔克魯茲勇士戰績18勝14敗，排名西區第七。

Nicholas Kerr has been named the new Head Coach of the Santa Cruz Warriors! #SeaDubs pic.twitter.com/uyV3ULE99t — Santa Cruz Warriors (@GLeagueWarriors) 2023年8月9日