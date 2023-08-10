NBA／跟隨父親腳步 柯爾之子成勇士G聯盟總教練
根據《The Athletic》勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）的消息，勇士隊球團預計把總教練柯爾（Steve Kerr）的兒子尼克（Nick Kerr），升為G聯盟球隊（聖塔克魯茲勇士）新任總教練。
尼克過去也有打過籃球，但沒有成為NBA球員，他曾在2017-18年賽季加入馬刺隊，擔任影片室助理，隨後他轉隊到勇士，先擔任影片分析師和球員發展教練，再擔任G聯賽球隊助理教練。
尼克被升職為G聯盟新任總教練後，原總教練古柏（Seth Cooper）轉任球員發展部門，上季聖塔克魯茲勇士戰績18勝14敗，排名西區第七。
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