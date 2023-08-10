NBA／曾力壓葛登奪灌籃王 瓊斯1年短約轉戰獨行俠

曾在2020年灌籃大賽擊敗葛登（Aaron Gordon），奪下灌籃王頭銜的瓊斯（Derrick Jones Jr.）終於找到新東家，他將和獨行俠簽下一年合約。

根據《The Ahtletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，獨行俠將以一年合約簽下瓊斯，這份合約為全額保障，金額尚未公佈。

身高198公分的瓊斯是落選秀，但目前已在聯盟打滾7季，先後效力過太陽、熱火、拓荒者及公牛隊，上季在公牛出賽64場，平均上場14分鐘，貢獻5分2.4籃板，三分球命中率33.8%。

瓊斯先前決定不執行合約最後一年330萬美元的球員選項，投身自由球員市場，至今才找到新東家。獨行俠上季在厄文（Kyrie Irving）交易案中，送走芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），導致前場陣容薄弱，最終也未能打入季後賽。休賽季他們透過交易得到G.威廉斯（Grant Williams），如今再簽下瓊斯增加深度。

瓊斯2020年效力熱火隊時，力壓眾所期盼的葛登拿到灌籃大賽冠軍，在當時引發爭議，因為身為評審的熱火傳奇球星韋德（Dwyane Wade）只給葛登9分。瓊斯在場上則是一名防守型側翼，上季獨行俠團隊防守效率只排在聯盟第21名，今年休賽季得到的2名前場球員，防守評價都不錯。