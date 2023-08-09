NBA／讓魔術狀元扛中鋒？ 柯爾：FIBA球隊難應付這類型

世界盃熱身賽美國男籃大勝波多黎各43分，魔術隊狀元班切羅（Paolo Banchero）替補出賽16分鐘，貢獻下7分1助攻1阻攻，美國隊主帥柯爾（Steve Kerr）透露，他將安排208公分的班切羅打中鋒，這類型的球員會讓FIBA球隊難以應付。

班切羅去年選秀會意外成為狀元郎，他沒有辜負魔術的決定，新秀賽季繳出20.0分6.9籃板3.7助攻，拿下年度新人王，並成為美國男籃一員，柯爾也解釋他的使用說明書。

「他有時會擔任5號位，我在東京奧運發現，一名能推進、能打轉換快攻並創造機會的5號位，會讓其他FIBA球隊難以對付，他也表明自己能打4號位，但他會在很多時候打5號位」，柯爾這麼說。

柯爾也相當滿意球員們熱身賽的表現，「所有人都理解攻防兩端的戰術。如果我們保持穩定、不失誤、不犯規，並在防守三分球和籃板部分強勢表現，那我們有自信能削弱對手。」

柯爾執教下的勇士隊，近年都由206公分的魯尼（Kevon Looney）扛中鋒，甚至有時候會讓198公分的格林（Draymond Green）打小球5號位。本屆美國男籃正好只有凱斯勒（Walker Kessler）一名7呎長人（213公分），如今柯爾說會讓班切羅打中鋒，代表有可能將勇士的小球體系帶進美國隊。