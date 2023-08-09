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NBA／傳老鷹有意席亞康提交易包裹 卻因暴龍要價過高破局

聯合新聞網／ 綜合報導
席亞康。 美聯社
席亞康。 美聯社

暴龍隊前鋒席亞康（Pascal Siakam）將邁入合約最後一年，外界猜測暴龍可能將他交易掉。據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，老鷹隊已提出交易包裹，但遭到暴龍打槍。

查拉尼亞指出，暴龍球團和席亞康尚未討論續約，確實有球隊想得到席亞康，老鷹是最積極的球隊，他們提出的籌碼是前鋒杭特（De'Andre Hunter）、年輕前鋒葛里芬（A.J. Griffin）以及選秀權。不過暴龍要價過高，交易討論已停止，老鷹隊準備以目前陣容開季。

席亞康上季繳出場均24.2分、7.8籃板、5.9助攻的成績，據先前報導，席亞康想留在暴龍，即便出現交易，他也不會和新東家提前續約，因此也增加了交易難度，畢竟很少有球隊復出高額籌碼後只能「租用一季」。

席亞康 暴龍 老鷹

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