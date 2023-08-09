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NBA／勇士補強動作不停歇 將試訓6名球員有2位舊將

聯合新聞網／ 綜合報導
塔斯卡諾-安德森。 美聯社
塔斯卡諾-安德森。 美聯社

勇士隊在簽下薩里奇（Dario Saric）後，陣中已有13份保障合約，還有2個空缺可使用。根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士將在未來兩周試訓多名球員。

這份名單包含2名舊將貝茲摩（Kent Bazemore）及塔斯卡諾-安德森（Juan Toscano-Anderson），另外還有後衛威特斯（Dion Waiters）、前鋒史奈爾（Tony Snell）、長人吉爾斯（Harry Giles）及後衛柏克（Trey Burke）。

貝茲摩職業生涯從勇士起步，2020-21年賽季曾回鍋勇士，2021-22年賽季轉戰湖人，去年則沒有NBA出場紀錄。塔斯卡諾-安德森效力勇士3季，上季轉戰湖人，季中被交易到爵士，總計出賽52場，平均3.0分2.4籃板1.3助攻，三分球命中率18.6%。

勇士

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