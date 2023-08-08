NBA／獨行俠願先簽後換伍德 湖人、熱火有不同打算

上賽季效力獨行俠的伍德（Christian Wood），在恢復自由身之後，至今仍未確定續留達拉斯或是未來的新東家，儘管其名字屢屢和湖人相連結，但未來動向依然受外界矚目。

根據知名記者史坦（Marc Stein）的報導，獨行俠目前對於伍德的先簽後換採取開放態度，不過湖人和熱火顯然只能利用底薪合約去爭取。

報導透露，任何先簽後換交易都必須為伍德提供3年約，至少保障其中1季。除了底薪合約外，湖人沒興趣付出更多代價去引進，至於熱火雖感興趣，無奈團隊薪資空間受限，也無法透過這樣的方式得到球員。

伍德上季為獨行俠出賽67場，場均出賽25.9分鐘，可以得到16.6分7.3籃板。

塞爾蒂克記者羅伯（Brian Robb）的消息指出，現在還是有一些球隊可以為伍德提供中產條款價碼；但如果伍德願意拿一年底薪，冀望透過下個賽季的表現去爭取未來更優渥的合約，前提也是要去一支能提供穩定表現空間的球隊。

羅伯認為，伍德雖然一直出現在湖人補強流言之中，但現階段他可能會等到接近訓練營的時候才去做決定。至於能否獲得破千萬美元的年薪條件，預計會有一定落差。