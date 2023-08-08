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NBA／憶諾維茨基巔峰影響力 前獨行俠主帥：職涯最幸運的事

聯合新聞網／ 綜合報導
卡萊爾(右)認為能執教諾維茨基(左)是生涯最幸運的事情。 美聯社
卡萊爾(右)認為能執教諾維茨基(左)是生涯最幸運的事情。 美聯社

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）過去執教獨行俠的13年間有11年與諾維茨基Dirk Nowitzki）的生涯重疊，堪稱是諾維茨基職涯最重要的教練。而他也預計會出席諾維茨基接下來的名人堂演說，近期在受訪時他回首過去的合作時光，不禁稱讚諾維茨基是名偉大的巨星，也讚嘆能夠帶到諾維茨基是生涯最幸運的事情。

卡萊爾曾執掌獨行俠帥印長達13年，是隊史在位最久的總教練。他於2010-11賽季帶領獨行俠擊敗熱火三王拿下隊史唯一一冠，至今仍為球迷津津樂道，被譽為是「最純」冠軍，與隊史最偉大球星諾維茨基的合作關係也被認為是一段佳話。

諾維茨基在四月入選籃球名人堂，在八月份將會舉行名人堂演說，身為帶過他最久的教練，現任溜馬主帥卡萊爾理所當然也會出席。

「能夠在諾維茨基步入巔峰期時接下獨行俠主帥，或許是我生涯最大的幸運」，卡萊爾說，「他讓我們能把目光放在總冠軍，帶領我們拿下很多場勝利。跟他合作這麼多年，基德（Jason Kidd）、泰瑞（Jason Terry）等人都很重要，但諾維茨基是屹立不搖的支柱。」

卡萊爾也提到，諾維茨基是他遇過最好執導的歷史級巨星，以自己的方式扮演球隊的領導者。「他舉止非常謙遜，知道自己是誰，也知道自己的責任是什麼。」

而卡萊爾也打趣地說，諾維茨基是「世界的諾維茨基」，「諾維茨基變得非常美國化」，卡萊爾說，「德國人和歐洲人覺得諾維茨基是他們的，達拉斯的球迷也覺得是他們的，沒有人需要為此爭論。」

獨行俠 諾維茨基 Dirk Nowitzki

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