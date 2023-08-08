NBA／傳塞爾蒂克有意續約 葛里芬不急於決定未來動向

根據知名記者史坦（Marc Stein）的報導，塞爾蒂克不排除與老將葛里芬（Blake Griffin）重新續約的可能性。

葛里芬是在去年休賽季以一年合約加盟綠衫軍，不過整季下來沒有受到太多重用，一共只出賽41場，其中16場擔任先發，每場上場13.9分鐘，得到4.1分3.8籃板1.5助攻。

塞爾蒂克在休賽季先後引進了波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和布里塞特（Oshae Brissett），也走了防守悍將威廉斯（Grant Williams），為了繼續填補禁區鋒線戰力，不排除繼續留下葛里芬。

報導指出，是否繼續留在波士頓，或許還是要取決於葛里芬的想法，目前仍不確定他願不願意回到陣中展開個人的第15個賽季。