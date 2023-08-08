NBA／小朋友比賽落後35分 溜馬中鋒透納竟換自己上場追分

溜馬隊中鋒透納（Myles Turner）近日發文分享一場小朋友的比賽，有一隊以7：42大幅落後，透納竟然選擇將自己換上場，將比分追平。

影片中可以看見透納不停抄球和無情灌籃，看起來心情相當好，他也開玩笑表示自己將是2033年選秀狀元。網友紛紛留言寫道，「那場比賽後，男孩變成男人」、「最後那個可憐的孩子變成海報背景」、「張伯倫（Wilt Chamberlain）的感覺」。

Class Of 2033 #1 Overall Pick☝🏾😅 pic.twitter.com/jlieps2BCB — Myles Turner (@Original_Turner) 2023年8月4日

現年27歲的透納在2015年首輪第11順位被溜馬選中，官方身高約211公分，曾拿過2次聯盟阻攻王。他即將邁入生涯第9個賽季，上季他共出賽62場，平均18.0分、7.5籃板及2.3阻攻，三分球命中率37.3%。