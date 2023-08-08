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NBA／直言沒有波爾勇士難奪冠 湯普森：他的離開我很傷心

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湯普森(右)感念波爾的離隊。 路透社
湯普森(右)感念波爾的離隊。 路透社

衛冕失利的勇士在今年休賽季出現陣容巨大變動，送走了原本被寄予厚望的新生代砍將波爾（Jordan Poole），迎來了老牌明星控衛保羅（Chris Paul）。這樣的變化在湯普森（Klay Thompson）看來，顯然有著複雜的感受。

就在表明自己很榮幸能和保羅一同並肩作戰的同時，湯普森亦坦言波爾的離開，讓他感到很傷心。

「如果沒有波爾，我們不會奪冠。當柯瑞（Stephen Curry）倒下的時候，他對我們是那樣的重要。波爾會永遠被勇士團隊銘記，他幫助我們重新贏得總冠軍。我認為他在巫師會打得很棒，只是看他穿上巫師球衣感覺很怪。他就像是我跟柯瑞的小兄弟。」湯普森談到波爾的離去。

雖然無緣繼續合作，但湯普森相信憑波爾的天賦和努力，他依然會在華盛頓發光發熱。

「他在我們奪冠那一年，以差不多『180俱樂部』的水準場均獲得18分，這不容易做到。我很興奮看見他和庫茲瑪（Kyle Kuzma）一起搭檔，我為他感到高興，巫師得到了一位好球員，他會是未來的全明星。」湯普森說。

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