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NBA／KD與格林同台觀賽 尷尬表情成球迷關注焦點

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特(左)、格林(右)。 法新社
杜蘭特(左)、格林(右)。 法新社

杜蘭特（Kevin Durant）過去效力勇士隊時，曾和格林（Draymond Green）發生爭執，因此外界認為兩人關係不太好。不過今天美國男籃和波多黎各進行世界盃熱身賽，兩人不僅同台，還坐一起，杜蘭特的表情成為球迷關注焦點。

美國男籃今天以117比74大勝波多黎各43分，NBA官方推特也轉發杜蘭特和格林一同觀賽的影片。兩人都戴著漁夫帽，很認真地看比賽，格林主動向杜蘭特攀談，杜蘭特的表情相當微妙。

網友也紛紛在留言區表示，「他們是朋友？」、「杜蘭特討厭這個男人」、「杜蘭特在想為什麼他要坐我旁邊」、「看起來很不舒服」、「我想知道他在21點上輸多少」。

事實上，兩人有被鏡頭捕捉到其他充滿笑容的畫面，賽後美國男籃官方IG曬出兩人合照，前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）也現身比賽現場。

杜蘭特曾在2010年土耳其男籃世錦賽代表美國奪冠，也在倫敦奧運、里約奧運及東京奧運奪下金牌。格林則在里約奧運和東京奧運與杜蘭特當過隊友。

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