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NBA／美國隊7人雙位數貢獻 熱身賽痛宰波多黎各43分

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
美國隊熱身賽的先發五虎。 截自推特
美國隊熱身賽的先發五虎。 截自推特

美國隊在今天世界盃熱身賽面對波多黎各打來絲毫不留情，全隊7人得分超過兩位數，最終以117比74大勝對手43分。

這場比賽美國排出的先發五虎分別是傑克森（Jaren Jackson Jr.）、布里吉斯（Mikal Bridges）、英格倫（Brandon Ingram）、布朗森（Jalen Brunson）、愛德華（Anthony Edwards），前4人可說是不動人選。

愛德華獲得15分4助攻4抄截，布里吉斯14分5籃板3抄截，傑克森12分7籃板2阻攻，英格倫11分5籃板2阻攻，布朗森11分12籃板3助攻；另外，替補的波提斯（Bobby Portis）與強森（Cameron Johnson）兩人得分也超過雙位數。

此外，里夫斯（Austin Reaves）也在替補上場時展現絕佳效率，拿下9分4籃板4助攻，防守端也有強勢發揮，消除外界不少質疑聲；溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）則有7分12助攻的表現。

波多黎各在今年世界盃小組賽是和塞爾維亞、中國、南蘇丹分在一起，不過由於陣中主力後衛、效力鵜鶘的艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）未能參與出征，恐怕也將影響其晉級之路。

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