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NBA／後悔炫耀自己有4冠 湯普森：我被布克逼急了

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森(中)、布克(右)。 美聯社
湯普森(中)、布克(右)。 美聯社

勇士球星湯普森（Klay Thompson）去年曾在比賽中和太陽隊布克（Devin Booker）互噴垃圾話，接著比出「4」的手勢，暗指自己有4枚冠軍戒指，布克1個都沒有。湯普森近日受訪時就此事再度向布克致歉，坦言自己缺乏安全感。

勇士去年10月26日作客太陽主場，勇士在比賽中居於劣勢，湯普森還和布克起爭執，後來湯普森因為和裁判抗議，被驅逐出場，創生涯首見紀錄。湯普森當初受訪時表示，自己只是想打出最好的比賽，同時他也喜歡與布克場上競爭，並對他抱持尊重的態度。

湯普森近日上快艇球星喬治（Paul George）的節目，再度談起此事，「我當時情緒低落，那天布克把我逼急了。我不該炫耀自己有4枚戒指。我當時不在最佳狀態，有時候我們會缺乏安全感，我是個男人，我承認我有軟弱的時候，我不會為那個動作感到驕傲。」

湯普森也再度強調對布克的尊重，「我應該為這個年輕人感到驕傲，他努力訓練，在鳳凰城度過艱難的時期，所有隊友都被交易，每年都在為新教練打球。現在他是一名看板球星，因為他一直保持訓練，我很佩服這種有職業道德的球員。」

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