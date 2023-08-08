NBA／湖人天價續約戴維斯 總經理：他想當球隊領導者

湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）在自家球員眼中或許評價兩極，但在新合約簽下後，無疑是紫金軍團未來幾年的核心，總經理佩林卡（Rob Pelinka）也透露，戴維斯希望未來幾年能成為球隊的領導者。

戴維斯上周和湖人達成共識，簽下3年價值1.86億美元（約56.8億台幣）的破紀錄天價合約，由於戴維斯還有2年約沒走完，續約將從2025年才開始，代表戴維斯將留在湖人直到2027到28賽季。

湖人目前領導者是「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），不過他已經38歲，勢必要有接班角色；傷病史雖是戴維斯存在的風險，但若健康，攻守兩端都是聯盟佼佼者，佩林卡透露，戴維斯希望未來幾年擔任紫金軍團的領導者。

「在戴維斯和我們的對談中，他接續幾年想領導球隊的渴望十分明確。」佩林卡表示，戴維斯承諾要成為最努力的球員，加上他的高尚品格，有助於之後好幾年定義球隊文化，「能和聯盟中最有主宰力的雙向球員續約，是湖人國度驕傲的一天。」

30歲的戴維斯曾8次入選明星賽，上季他出賽56場，場均繳出25.9分、12.5個籃板和2阻攻，其中投籃命中率創下生涯最高的5成63，不過2020到22賽季，單季缺賽場次都超過一半。