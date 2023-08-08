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NBA／戈貝爾誓言奪世界盃首冠 法國隊熱身賽3連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
戈貝爾誓言贏得世界盃冠軍。 歐新社
戈貝爾誓言贏得世界盃冠軍。 歐新社

先前豪言要贏得世界盃冠軍的法國當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），在今天對委內瑞拉的熱身賽中繳出13分11籃板雙十表現，搭配老將佛尼爾（Evan Fournier）拿到13分，以86比67輕取對手，熱身賽取得3連勝。

「我們希望每天繼續進步，包括在比賽期間也是如此。我們最終目標是要拿到金牌，我們還沒拿過金牌。」戈貝爾之前在接受採訪時曾說道。法國隊在世界盃最好成績就是銅牌，分別是在2014年和2019年，此次他們也期盼可以更上層樓。

法國在今年世界盃小組賽被分在H組，同組對手包括加拿大、拉脫維亞、黎巴嫩。法國接下來還會跟立陶宛、日本、澳洲進行友誼賽。

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