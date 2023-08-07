NBA／稱里夫斯因膚色被低估 羅素：他在場上是個殺手

湖人在休賽季迅速留下後場搭檔里夫斯（Austin Reaves）和羅素（D'Angelo Russell），兩人預計將在新賽季持續扮演先發角色。羅素近期在上Podcast節目時談到這名在季後賽大放異彩的隊友，他也大力稱讚里夫斯強悍的競爭心態與技術讓他在場上具備殺手特質，認為他很容易因為白人膚色而被低估。

羅素在上賽季中與射手畢斯利（Malik Beasley）、側翼大鎖范德比爾特（Jarred Vanderbilt）從三方交易中轉戰湖人。原先畢斯利被外界認為是湖人先發後場的一員，但除了畢斯利本身失去準心，另一方面里夫斯的竄起也替自己爭取到了先發位置，從上賽季後段就維持著羅素+里夫斯的組合一路到季後賽。

近期在貝佛利（Patrick Beverley）主持的Podcast節目，分別在賽季前、後段跟里夫斯共事的貝佛利及羅素兩人就談到了這名隊友，並且一致給予好評。貝佛利認為里夫斯的罰球其來有自，因為里夫斯擅長用自己的籃球智商製造對手的犯規，稱他是全聯盟球商前12名的球員；而羅素則提到里夫斯在場上總是充滿自信，讓他像是個「殺手」。

「他是個殺手，我的老天，我可以帶他到任何球場，然後他都有能力待在場上」，羅素說，過去在明尼蘇達就曾吃過里夫斯的苦頭，「人們總是因為膚色而對他有錯誤的評價，但他統治全場。」

「每次我看到他的表現，他表現得似乎從沒有為此特別興奮，感覺像是『噢，我有能力做到，我就是這樣的球員』」，羅素說，里夫斯有類似布萊恩（Kobe Bryant）的手感，他很期待新賽季的湖人，「如果下個賽季每個人都能專注於提供球隊所需的部分，天空是這支球隊的極限。」