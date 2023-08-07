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NBA／期許布朗森引領美國男籃 柯爾：他是天生領袖

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗森被賦予領導這支全新美國隊的重任。 法新社
布朗森被賦予領導這支全新美國隊的重任。 法新社

轉戰尼克後憑藉出色的發揮，布朗森（Jalen Brunson）儼然已經成了紐約新一哥，休賽季更是獲得青睞入選美國男籃，準備出征世界盃。

儘管這批全新的美國隊陣容星度顯得黯淡，整體實力也受到外界一些質疑，但對總教練柯爾（Steve Kerr）來說，他已經找到了這支年輕球隊的領袖。

就美國隊內部集訓中，布朗森一次抄截後快攻上演灌籃秀，讓現場超過20個球員都忍不住跳了起來，也讓柯爾忍不住讚嘆。「布朗森的灌籃終結了一切，因為怎麼可能超越這一球呢？」

雖然美國隊兩度敗給了陪練的靶子隊，但柯爾還是在過程中認定布朗森會是這支球隊的領頭羊。

「我想布朗森就是一個天生的領導者，因為他是控球後衛，你知道，他的名字會馬上浮現在我的腦海中，他是那種會帶領我們喊出『1、2、3，USA』口號的人。有些人就是這樣，這對他們來說很自然。」柯爾說。

柯爾也認為不僅是布朗森，很多人都有類似的特質。「我們有一個很棒的團隊，很多人都具備領導力。能看到這一點很有趣。」

從陣容的佈署也能看出柯爾對於布朗森的重視，過去美國隊的先發5人中有4人是不動如山，分別是控衛布朗森，側翼的布里吉斯（Mikal Bridges）與英格倫（Brandon Ingram）、以及中鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）。

「一切都還沒定案，」談到先發和輪替陣容時，柯爾表示，「我們將會持續觀察和調整。」

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