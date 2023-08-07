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瓊斯盃／13歲隻身赴日打球 奈及利亞女將目標WNBA

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
日本隊伊佐潔籃下高舉高打。圖／中華籃球協會提供
日本隊伊佐潔籃下高舉高打。圖／中華籃球協會提供

5年前就隻身到日本打球，188公分的奈及利亞留學生伊佐潔（Uche Izoje）現已是職業隊成員，今年更隨CHANSON V-MAGIC來台參加瓊斯盃，今天面對南韓隊繳出18分、11籃板的「雙10」成績，助隊以98：73奪下3連勝，展現渴望站上更大舞台的決心。

年僅18歲的伊佐潔，國中就已經到日本，日語溝通無礙，不過瓊斯盃記者會是都用英文發言；今天抓下6個進攻籃板的她透露，有思考歸化成日本籍，目標是進入國家隊、參加WNBA，成為全明星級的成員。

歸化球員是近年亞洲籃壇的趨勢，日本更是走在前端，許多項目都可看到非裔選手，來自迦納的馬瓜姊妹檔東京奧運更分別代表日本參加3對3和女籃，CHANSON V-MAGIC除了伊佐潔，還有身高190公分的馬利中鋒賽圖（Traore Setu）。

CHANSON V-MAGIC總教練鵜澤潤提到，伊佐潔十分年輕，團隊也知道她有到美國打球的目標，「希望協助她完成這夢想，也帶著她和本土球員一起成長。」

日本雖是由單一球隊來台，但接連擊敗中華白、中華藍和南韓，成今年瓊斯盃女籃唯一不敗之師。鵜澤潤透露，這是團隊第一次到海外參賽，面對的都是強勁對手，「大家都非常認真，每位選手都拚盡全力，3連勝很開心，是大家一起做到的。」

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