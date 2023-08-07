NBA／昔日選秀榜眼尋求海外發展 轉戰西甲豪門巴塞隆納

2014年選秀榜眼帕克（Jabari Parker）在乏人問津的情況下，決定轉往歐洲籃壇發展，報導指出他將會加盟西甲豪門勁旅巴塞隆納。

帕克當年被譽為「小甜瓜」，在選秀會上被公鹿以第2順位選走，但風光背後，他的NBA之路卻是走得崎嶇坎坷。

生涯首年帕克就因傷只打了25場比賽，儘管接下來兩季他逐漸展現進攻端的威力，但傷病問題持續來襲，雙腿先後重創導致他失去舞台，只能淪為聯盟浪人，陸續待過公牛、巫師、老鷹、國王、塞爾蒂克等隊。

2022年被裁掉後，帕克不斷尋求機會還是處處碰壁，最終只能選擇離開美國本土，跟隨華克的腳步轉往歐洲發展。

巴塞隆納經過多方面評估，認為帕克的身體狀態已經沒有問題，球團也期盼帕克能夠取代米羅蒂奇（Nikola Mirotic），為球隊作出貢獻。

麥克藍莫也將前往歐洲打球。 路透社

除了帕克外，據歐洲媒體報導，上季效力中國CBA聯賽的麥克藍莫（Ben McLemore）將和希臘AEK籃球俱樂部簽下一年合約。

現年30歲的麥克藍莫在NBA打過556場比賽，場均可以得到9分2.3籃板1助攻。