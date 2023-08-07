NBA／柯瑞拍MV展現饒舌技巧？球隊發言人證實是對嘴

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）近日出現在饒舌歌手托貝紐維吉（Tobe Nwigwe）的音樂MV《Lil Fish, Big Pond》中，並展現出色的饒舌功夫，不過柯瑞其實是在對嘴，根本沒有唱。

這首歌是柯瑞個人紀錄片《Underrated》的主題曲，他近日受訪時談到這部MV如何展現他的人生觀，並分享拍攝的心境，「我必須確保帶著感激和欣賞加入。這不僅僅是2個小時的事情，這真的太棒了，我在做（拍攝）的時候，玩得很開心。」

歌詞中柯瑞把自己比喻成小魚，進入NBA大池塘後，濺起水花，賺進大把鈔票，兩人也在MV中扮成漁夫，柯瑞饒舌時相當有自信，看起來非常熟練。

不過有網友發現柯瑞是在對嘴，聲音來自饒舌歌手本人。根據《SFGATE》記者楊恩（Dennis Young）報導，球隊發言人證實柯瑞是對嘴，打開串流平台「Spotify」，演唱者部分也沒有柯瑞的名字。

值得一提的是，貨真價實的饒舌歌手兼球星里拉德（Damian Lillard），近日宣布個人第5張專輯即將發布，兩首單曲《The Way It Goes》和《Cabo》已先發行。