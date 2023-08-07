NBA／亞瑞納斯痛批美國男籃陣容爛 提楊恩未入選陰謀論

美國男籃近期已開訓，前NBA球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）近日痛批本屆陣容缺乏星度，還拒絕一些有意願的球星參賽。

本屆美國男籃有入選過NBA全明星的只有灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）、溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、鵜鶘隊英格倫（Brandon Ingram）及灰熊隊傑克森（Jaren Jackson Jr.）。

亞瑞納斯談到球員陣容時說，「你看到柯爾（Steve Kerr，美國男籃主帥）得到什麼？一個爛陣容（sorry-ass group）。」

「我為那些被選進的人感到高興，一些我不認識的人被選入這很酷，他們當中有些人，甚至沒有在他們的球隊擔任先發。」亞瑞納斯說。

亞瑞納斯也幫老鷹隊當家球星楊恩（Trae Young）大抱不平，「楊恩想參賽，你卻自然而然地說：『他不會適合我們的風格』，如果你不給他機會，怎麼知道他不適合？」

亞瑞納斯還提起陰謀論，他認為楊恩代言愛迪達不是Nike，因此被排擠。不過這個說法顯然也不夠正確，因為美國男籃成員愛德華和凱斯勒（Walker Kessler）也是愛迪達代言人。