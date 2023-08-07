NBA／為何勇士交易來保羅？柯爾：上季太依賴柯瑞
世界盃美國男籃近期開訓，勇士隊保羅（Chris Paul）和熱火隊羅瑞（Kyle Lowry）也到訓練營現場探視，勇士主帥兼美國男籃主帥兼柯爾（Steve Kerr）今天受訪時談到保羅能帶給勇士的幫助。
柯爾接受《運動畫刊》採訪時，解釋勇士為何要交易保羅，「他是很好勝的球員，不只很聰明，還能控制比賽節奏。」柯爾接著說，「我們上季進攻方式太單調，太依賴柯瑞（Stephen Curry）高位擋拆。我們需要另一個組織者發起進攻，我們都知道保羅是很擅長擋拆的球員，這在季後賽很有用。」
保羅曾在2008年北京奧運及2012年倫敦奧運幫助美國拿下金牌，羅瑞則是2016年里約奧運金牌隊成員。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言