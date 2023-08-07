快訊

女星挑戰後空翻遭摸胸、扯褲頭險走光 網痛批電視台無回應

小紅書女力數「香港6大怪點」 第3點網友公認「最撐不住」

台積電熊本設廠 日專家質疑「問題一堆」警告別高興太早

NBA／評論哈登歷史地位大於韋德 提格慘遭網友洗臉

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
韋德(左)和哈登。 美聯社
韋德(左)和哈登。 美聯社

生涯曾效力過老鷹、灰狼、溜馬、塞爾蒂克、灰狼等隊的提格（Jeff Teague），先前在比較哈登（James Harden）和韋德（Dwyane Wade）的歷史地位時，直言哈登的排名更加靠前。

「哈登可以輕鬆給你一場38分11助攻的比賽，巔峰時期的韋德也可以得到36分5助攻這種數據，但哈登是在33、34歲的時候做到，這很瘋狂。」提格說。

就個人累積數據來看，哈登確實是比韋德更耀眼一些，然而當後者亮出3枚冠軍戒指和1座總冠軍賽MVP時，兩人的排名之爭似乎已經可以宣告落幕。

但提格並不這麼認為，他指出，「哈登只是沒有冠軍戒指，外界就把他排的很低或者戰成平手。我認為冠軍戒指不重要，當我去公園的時候，我看到一些小孩子會像哈登一樣打球，但我真的沒有看到他們模仿韋德。」

提格雖然闡明自己的觀點，但多數網友顯然不買單，紛紛留言嘲諷。「哈登不會防守也沒有領導能力，在接頭打鬥牛確實不需要這些，所以孩子們會更像哈登。」、「我在公園打球打得像一坨屎，然後我說我打得像提格。」、「所以提格你是希望孩子們球打得愈來愈爛？」、「這大概是我聽過最白癡的發言。」

相關新聞

NBA／評論哈登歷史地位大於韋德 提格慘遭網友洗臉

生涯曾效力過老鷹、灰狼、溜馬、塞爾蒂克、灰狼等隊的提格（Jeff Teague），先前在比較哈登（James Harden）和韋德（Dwyane Wade）的歷史地位時，直言哈登的排名更加靠前。

NBA／單場18分養生控制傳說 維金斯：可能只是巧合吧

勇士鋒線悍將維金斯（Andrew Wiggins）一直以來被球迷戲稱為「枸杞狀元」、「養生公務員」，原因就是不管天崩地裂，維金斯每場得分幾乎都會落在18分上下，控分實力驚人。 目前正在造訪中國的

NBA／回憶非洲籃球公益之旅 阿德巴約：差點被獅子吃掉

根據報導，熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）上週前往南非參與NBA籃球無國界的公益活動，在回憶這段旅程時，他打趣地說自己差點要被獅子吃掉。 「這經歷真的很特別，也很不得了。我本來是要去進

NBA／渴望代表美國男籃出征 楊恩自認夠資格入選

身為聯盟的新生代明星球員，楊恩（Trae Young）彷彿是被美國男籃遺忘，加入聯盟至今始終無緣代表國家隊出征各大國際賽，即使今年世界盃陣容中，美國籃協徵召了許多年輕好手，被認為星光略顯黯淡，楊恩還是

NBA／安德森入籍初登場小試身手 中國男籃不敵義大利

擁有8分之1中國血統的灰狼隊前鋒安德森（Kyle Anderson），確定取得中國籍之後首度隨著國家隊出征，不過在面對義大利的世界盃熱身賽中，雖然安德森6投3中拿到11分6籃板1助攻，仍是以61比79

NBA／金塊前鋒世界盃熱身賽重傷恐報銷 唐西奇膝傷無礙

正在備戰世界盃的斯洛維尼亞傳出噩耗！在與希臘的熱身賽中，效力金塊的前鋒錢查（Vlatko Cancar）在快攻中不慎扭傷左膝蓋，直接痛苦倒地，之後被隊友抬出場；在經過檢查之後，錢查的左膝前十字韌帶撕裂

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦