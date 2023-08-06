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NBA／單場18分養生控制傳說 維金斯：可能只是巧合吧

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
勇士鋒線悍將維金斯。 美聯社
勇士鋒線悍將維金斯。 美聯社

勇士鋒線悍將維金斯（Andrew Wiggins）一直以來被球迷戲稱為「枸杞狀元」、「養生公務員」，原因就是不管天崩地裂，維金斯每場得分幾乎都會落在18分上下，控分實力驚人。

目前正在造訪中國的維金斯，在被問到屬於自己的「18分傳說」時，他表示這只是巧合而已。

「勇士有很多能做許多事情的球員，每場比賽都不一樣。有些比賽我可能需要多得一些分數，有的時候我需要防守對方重點球星，有時候我得專注於爭搶籃板。很多不同的事情都可能會發生，因為我們隊有很多人能做不同的事情。」維金斯說。

維金斯還笑著表示：「很多人開玩笑說我在養生，其實我真的流了很多汗，只是看起來好像沒流汗而已；我也不知道這是為何，可能我的體質就是這樣吧。」

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