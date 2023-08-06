NBA／回憶非洲籃球公益之旅 阿德巴約：差點被獅子吃掉

根據報導，熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）上週前往南非參與NBA籃球無國界的公益活動，在回憶這段旅程時，他打趣地說自己差點要被獅子吃掉。

「這經歷真的很特別，也很不得了。我本來是要去進行遊獵活動，但差點就被一隻獅子吃掉。」阿德巴約補充說道，「我的意思是，獅子當時正在吃飯，而我猜想我們看起來比他正在吃的東西還要美味。」

在這次的公益活動過程中，阿德巴約不免被媒體提問有關里拉德的問題。畢竟在里拉德（Damian Lillard）拋出賣我宣言更指定想去熱火之後，他與阿德巴約、巴特勒（Jimmy Butler）的新三巨頭搭檔已經讓外界充滿想像空間。

對於里拉德透露想和自己打球，阿德巴約也表示：「這充分說明了我是一個什麼樣的人。你可以這樣說，即便沒有籃球，我也可以和他玩在一起。這顯現出我的心態。我和里拉德之間有很多相似之處，我們兩人都很腳踏實地，相處得很融洽。」

阿德巴約與里拉德曾在東京奧運一同代表美國隊贏得金牌，兩人也建立了良好交情。