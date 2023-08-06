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NBA／渴望代表美國男籃出征 楊恩自認夠資格入選

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
楊恩渴望為國出征。 路透通訊社
楊恩渴望為國出征。 路透通訊社

身為聯盟的新生代明星球員，楊恩（Trae Young）彷彿是被美國男籃遺忘，加入聯盟至今始終無緣代表國家隊出征各大國際賽，即使今年世界盃陣容中，美國籃協徵召了許多年輕好手，被認為星光略顯黯淡，楊恩還是沒有獲得青睞。

近日楊恩在接受採訪時，再度表達了渴望加入美國隊的想法，特別是明年的巴黎奧運會。

「當然，我已經多次表達了想參與美國隊的意願，但最終還是得看他們是否需要我。我樂於和大伙一起打球，我願意展現我的傳球技巧，而不是只專注於得分，只要球隊需要我，我才會使出全力進攻。」楊恩說。

「顯然，我很希望加入美國隊，我尊重那些有資歷的老將，我也知道需要一定的資歷才能進入美國隊，即便如此相信我應該可以入選。」

美國隊出征世界盃的後場陣容分別找了愛德華（Anthony Edwards）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、布朗森（Jalen Brunson）、里夫斯（Austin Reaves）等，就算這些小將的資歷都很淺。

有媒體指出，楊恩持球掌控時間長和擋拆為主的打法，是否能在國際賽有效運轉，仍是一個問號。國際賽場上的後味或許更仰賴身體對抗性、系統體系打法，加上楊恩防守端的劣勢，可能都是他沒能獲選的原因。

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