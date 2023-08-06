NBA／安德森入籍初登場小試身手 中國男籃不敵義大利

擁有8分之1中國血統的灰狼隊前鋒安德森（Kyle Anderson），確定取得中國籍之後首度隨著國家隊出征，不過在面對義大利的世界盃熱身賽中，雖然安德森6投3中拿到11分6籃板1助攻，仍是以61比79落敗。

安德森的外曾祖父是中國人，他曾在2018年隨母親回深圳認親，他的中文名「李凱爾」也被寫入族譜裡。安德森上季出賽69場，其中46場先發，平均拿下9.4分、5.3籃板及4.9助攻，投籃命中率高達50.9%、三分球命中率41%。

這場比賽安德森的家人也特別從美國飛往義大利觀戰，儘管有了NBA戰將助拳，但面對實力明顯強一截的義大利國家隊，中國男籃全場出現多達17次失誤，還屢屢發生走步違例，團隊僅送出8次助攻，投籃命中率37%。

安德森賽後談起團隊表現時表示，「球隊需要更提昇在進攻端的信心。我們需要對比賽有更好的理解，還要再多看比賽影片。我們全員集結在一起的時間並不長，更多的訓練和比賽有助於讓我們找到更好的狀態。」

面對自己成為歸化傭兵的高期待值和外界壓力，安德森說：「我就是盡自己所能做好該做的事情。」

中國接連敗給了斯洛維尼亞和義大利兩支勁旅，下一戰將會對上德國。根據安排，中國男籃將於8月中旬結束海外訓練返回中國，在進行最後熱身後啟程前往菲律賓，參加於8月25日揭幕的男籃世界盃。

中國在世界盃小組賽的對手是塞爾維亞、波多黎各、南蘇丹。