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NBA／金塊前鋒世界盃熱身賽重傷恐報銷 唐西奇膝傷無礙

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
斯洛維尼亞鋒線大將肯卡(右)恐面臨賽季提前報銷。 美聯社
斯洛維尼亞鋒線大將肯卡(右)恐面臨賽季提前報銷。 美聯社

正在備戰世界盃的斯洛維尼亞傳出噩耗！在與希臘的熱身賽中，效力金塊的前鋒錢查（Vlatko Cancar）在快攻中不慎扭傷左膝蓋，直接痛苦倒地，之後被隊友抬出場；在經過檢查之後，錢查的左膝前十字韌帶撕裂，很可能2023-24年賽季也會就此報銷，這對金塊和斯洛維尼亞的整體戰力勢必造成打擊。

另一方面，斯洛維尼亞當家球星唐西奇（Luka Doncic）也在同一場比賽中撞到膝蓋，提前退場治療，不過所幸消息人士透露，唐西奇並無大礙。這場比賽，斯洛維尼亞最終是以77比87不敵希臘，熱身賽吞下2連敗。

斯洛維尼亞在今年世界盃的小組賽中分在F組，對手分別喬治亞、委內瑞拉、維德角。

除了斯洛維尼亞和希臘之戰，芬蘭在熱身賽中靠著馬卡南（Lauri Markkanen）獨拿24分7籃板3助攻，搭配隊友揚提寧（Mikael Jantunen）的致命補籃絕殺，以81比79氣走立陶宛。

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