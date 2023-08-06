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NBA／加州萬萬稅！戴維斯新約實質年薪僅剩2400萬美元

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
戴維斯簽下史上最高年薪合約。 美聯社
戴維斯簽下史上最高年薪合約。 美聯社

湖人禁區大將戴維斯（Anthony Davis）和球隊達成續約協議，將簽下3年1.86億美元的超級延長合約，年均薪高達6200萬美元，直接刷新布朗（Jaylen Brown）才剛創下的6080萬美元紀錄，躍居史上第一。

雖然坐擁驚人年薪，但戴維斯遇到要繳稅時恐怕也要欲哭無淚！根據美國媒體透露，在扣除掉所有稅率和醫療保險等相關費用之後，戴維斯實際年薪僅剩下2400萬美元，不到原本的金額4成。

這些扣除費用包括2290萬美元的聯邦稅、600萬美元的NBA第三方託管費用、410萬美元的加州州稅、180萬美元的經紀人費用和傑出運動員稅，以及社會保險醫療保健稅暨醫療保險費用140萬美元，總共是扣掉3800萬美元。

由於加州稅率極高，這也導致戴維斯必須繳納更多錢，報導指出，倘若他是待在德州和佛羅里達州的球隊，如聖安東尼奧馬刺、達拉斯獨行俠、休斯頓火箭、邁阿密熱火、奧蘭多魔術，還有曼菲斯灰熊等隊，戴維斯這份合約將可以省下將近2000萬美元的稅收。

這是因為德州和佛羅里達州等地不需要交州稅，而加州堪稱是美國重稅區率達13.9%；所以戴維斯縱然年薪6200萬美員壓過布朗的6080萬美元，但實際到手2400萬美元，還比布朗少了60萬美元。

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