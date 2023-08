NBA／加州萬萬稅！戴維斯新約實質年薪僅剩2400萬美元

湖人禁區大將戴維斯(Anthony Davis)和球隊達成續約協議,將簽下3年1.86億美元的超級延長合約,年均薪高達6200萬美元,直接刷新布朗(Jaylen Brown)才剛創下的6080萬美元紀錄,躍居史上第一。

雖然坐擁驚人年薪,但戴維斯遇到要繳稅時恐怕也要欲哭無淚!根據美國媒體透露,在扣除掉所有稅率和醫療保險等相關費用之後,戴維斯實際年薪僅剩下2400萬美元,不到原本的金額4成。

這些扣除費用包括2290萬美元的聯邦稅、600萬美元的NBA第三方託管費用、410萬美元的加州州稅、180萬美元的經紀人費用和傑出運動員稅,以及社會保險醫療保健稅暨醫療保險費用140萬美元,總共是扣掉3800萬美元。

由於加州稅率極高,這也導致戴維斯必須繳納更多錢,報導指出,倘若他是待在德州和佛羅里達州的球隊,如聖安東尼奧馬刺、達拉斯獨行俠、休斯頓火箭、邁阿密熱火、奧蘭多魔術,還有曼菲斯灰熊等隊,戴維斯這份合約將可以省下將近2000萬美元的稅收。

這是因為德州和佛羅里達州等地不需要交州稅,而加州堪稱是美國重稅區率達13.9%;所以戴維斯縱然年薪6200萬美員壓過布朗的6080萬美元,但實際到手2400萬美元,還比布朗少了60萬美元。

Florida, Texas, and Tennessee have no state income tax.



Meanwhile, California has the highest marginal rate at 13.9% (𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘶𝘯𝘴𝘩𝘪𝘯𝘦 𝘵𝘢𝘹) ☀️



This means...



~$4M of Anthony Davis's yearly salary will go to California's government. pic.twitter.com/WdzWpJCqdR