NBA／訓練營遭靶子隊無情痛宰 總教練柯爾：這是美國隊傳統

美國男籃今日展開訓練營，其中在一場兩節各10分鐘的練習賽中，以39比47不敵21年狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）領軍的靶子隊給擊敗，賽後總教練柯爾（Steve Kerr）稱這是美國隊的傳統。

「這是美國籃球歷史的悠久傳統。」教練柯爾表示，「大家都知道1992年的希爾（Grant Hill）和赫利（Bobby Hurley）的故事。在2019年世界盃的時候，靶子隊同樣把我們擊敗，重點就在這裡。你希望優秀球員來挑戰你，而靶子隊今天就是這樣。」

內文提到1992年的的靶子隊由杜克大學雙星希爾和赫利等大學球星組成，並在當年練習賽擊敗由喬丹（Michael Jordan）等球星所組成的夢之隊。

而現為美國男籃正選球員的哈利伯頓（Tyrese Haliburton），也是2021年靶子隊的一員，當時曾擊敗過拿下東奧金牌的美國代表隊。賽後他表示，「這些後起之秀們完全把我們壓制得死死的，年輕球員的表現的相當好。」

今日比賽直到第一節中間，才開放媒體進入參觀，柯爾也拒絕透露先發陣容是誰，不過根據《The Athletic》的報導，當時美國隊先發五人分別為，英格倫（Brandon Ingram）、布朗森（Jalen Brunson）、布里吉斯（Mikal Bridges）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）及強森（Cameron Johnson）。