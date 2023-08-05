NBA／戴維斯頂薪續約湖人3年 年均薪更勝布朗再創新高

布里吉斯（Mikal Bridges）在2018年選秀會被76人以第10順位選中，隨後被交易到太陽。當時這筆交易令外界相當震驚，包含布里吉斯本人，因為他的母親當時還是76人管理階層人員。 布里吉

2023-08-04 17:30