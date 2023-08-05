NBA／戴維斯頂薪續約湖人3年 年均薪更勝布朗再創新高
知名經紀公司「Klutch Sports」的CEO保羅（Rich Paul）透露，「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）與湖人達成協議，將簽下一紙3年1.86億美元的（約58.8億台幣）的頂薪延長約。
這份續約年均薪高達6200萬美元，將成為歷史年均薪最高的合約，超越明星前鋒布朗（Jaylen Brown）與塞爾蒂克簽下5年3.04億美元的續約協議(年均薪6080萬美元)。
戴維斯目前身上還有2年合約還沒走完，下兩個賽季戴維斯能拿到4060萬和4320萬美元，此次續約將在前面合約跑完後正式啟用，這代表戴維斯將續留湖人直到27-28賽季。
戴維斯雖然傷病史豐富，不過他只要健康，絕對是聯盟中最強內線，戴維斯過去8次入選明星賽，4次入選NBA最佳陣容，同時更被票選為歷史75大球星。本季場均能砍下25.9分、12.5個籃板和2次阻攻，投籃命中率創下生涯最高的56.3%。
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