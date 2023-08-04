NBA／憶當年被76人交易 布里吉斯：我戴著太陽帽強顏歡笑

布里吉斯（Mikal Bridges）在2018年選秀會被76人以第10順位選中，隨後被交易到太陽。當時這筆交易令外界相當震驚，包含布里吉斯本人，因為他的母親當時還是76人管理階層人員。

布里吉斯在費城長大，母親是76人高層，他當時選秀順位預測正好在第10順位左右。正如外界期待，布里吉斯被76人選中，當下他也非常開心，沒想到76人隨後突然和太陽達成協議，用布里吉斯換取第16順位的史密斯（Zhaire Smith）及未來首輪選秀權。

布里吉斯近日在快艇球星喬治（Paul George）的節目上回憶此事，他坦言花了好幾天才走出陰霾，一直說服自己到太陽應該心懷感激，但夜深人靜時還是會感嘆，他說，「如果你看過我帶著太陽帽子的照片，我完全在強顏歡笑，當時那裡還很熱！」

喬治也問布里吉斯，對上76人的比賽是否會特別專注，布里吉斯回應，「是的，尤其是前2年。我認為我面對他們一直都打得很好，我前2年都對他們耿耿於懷。」