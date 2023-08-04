NBA／為何甘願下奪冠列車? 伊巴卡曝公鹿雙面缺乏溝通
去年季中伊巴卡（Serge Ibaka）與公鹿早早就協議分手，最終也如願被交易到溜馬，隨後被裁掉失業至今，季末再次提到這件事，伊巴卡認為公鹿缺乏溝通是主要原因，更暗示公鹿雙面。
雖然前公鹿總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）從未向伊巴卡承諾過給予上場時間，但他對此感到困惑，因為當球隊健康時，他在球隊的輪換陣容中，但球隊前鋒受傷時，他卻只能呆坐在板凳席上不能上場。
伊巴卡接受《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）採訪時表示，「當我去找公鹿管理層會談時，他們告訴我不同的事情。他們說他們愛我，希望我留下來，但當我回到球場時，一切都不一樣了，到了我再也無法忍受的地步。」
伊巴卡更透露，「我非常熱愛這個運動，但是如果這會讓我心情不好，感到不開心，那就不值得繼續打下去了。我在這個聯盟中獲得了尊重，我不是在要求要怎麼打球，我只希望彼此之間有溝通。」
伊巴卡靠著驚人的移動能力加上防守功夫，在聯盟中一直是名優秀的護框者，不過上賽季他僅出賽16場，場均上場11.6分鐘，拿下4.1分和2.8籃板，是自進入NBA14年以來最糟糕的一個賽季。
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