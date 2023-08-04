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NBA／歐尼爾減肥成功大秀上半身肌肉 網：生涯第2次巔峰

聯合新聞網／ 綜合報導
歐尼爾秀出健身成果。 截圖自歐尼爾IG
歐尼爾秀出健身成果。 截圖自歐尼爾IG

現年51歲的名人堂中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）全盛時期用強壯身體輾壓禁區，但生涯後期開始身材逐漸走樣，甚至影響到身體健康狀況。沒想到他近期在個人社群曬出個人健身影片，展現精實肌肉，令許多網友感到驚訝。

影片剛開始歐尼爾就把身上的灰色背心直接「撕掉」，他接著不斷模仿健美選手的姿勢，秀出他上半身的訓練成果。網友見到影片後紛紛表示，「兄弟真的很壯」、「歐尼爾進入生涯第2次巔峰期」、「那雙腿怎麼承受這種重量」。

歐尼爾退休後憑藉幽默個性以及出色口條，擔任美國TNT電視台球評，非常受到球迷歡迎。不過歐尼爾今年三月曬出接受髖關節置換手術的照片，令許多球迷擔心。歐尼爾後來在同個月發文，貼出自己拄著拐杖到健身房訓練的影片，宣告自己改變體態的決心。

歐尼爾曾在去年12月一次訪談中透露，他原本401磅（約181.9公斤），已經減掉將近40磅（約18公斤）體重，預計再減20磅（約9公斤）。他原本不知道碳水化合物和蛋白質有何不同，但聽從專家建議改變飲食習慣後，體重就下降了。他還開玩笑地說：「如果我不吃麵包和喝汽水，我會看起來像好萊塢男星馬克華柏格（Mark Wahlberg），我想被稱為黑人版馬克華柏格。」

歐尼爾

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