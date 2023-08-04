NBA／肯定獨行俠休賽季補強 前主帥鐵口直斷唐西奇明年MVP
獨行俠上季僅拿下38勝44負，最終未能打進季後賽，這也讓唐西奇（Luka Doncic）在休賽季的訓練上更加努力，整個人也更加精實，對此，現任溜馬隊總教練卡萊爾（Rick Carlisle）鐵口直斷，唐西奇將成為明年的MVP，並看好跟厄文會有更好的化學效應。
卡萊爾近期與溜馬球星特納（Myles Turner）出席在達拉斯舉辨的兒童籃球夏令營，受訪時也被問到對於前東家獨行俠和唐西奇的想法。
卡萊爾首先對獨行俠休賽季的補強給予肯定，包括他們在選秀中選入萊夫利（Dereck Lively II）和普羅斯佩（Olivier-Maxence Prosper），一夜之間提升了鋒線及禁區的高度，「我認為獨行俠在休賽季做了很多出色的交易，他們的選秀表現也非常出色。」
卡萊爾認為唐西奇已經站在成為世界最佳球員的邊緣，並預測他將有一個MVP賽季，「我認為Luka將成為今年的MVP，」並補充道，「我認為他和厄文（Kyrie Irving）將會打得很棒。」
唐西奇目前年僅24歲，上賽季平均出賽36.2分鐘，能繳出32.4分、8.6籃板、8助攻、1.4抄截，獨行俠休賽季與厄文續約後，兩人確定將繼續攜手奮戰。
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