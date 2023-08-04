NBA／剛和76人簽1年約 前最佳第六人哈瑞爾訓練時受重傷
前年度最佳第六人哈瑞爾（Montrezl Harrell）休賽季和76人續簽1年，沒想到近日卻傳出他在訓練時右膝腫脹，經核磁共振檢查後確認，前十字韌帶、右膝內側半月板都有撕裂情況。
身高201公分的哈瑞爾是一名內線球員，2019-20年效力快艇時場均18.6分7.1籃板，拿到年度最佳第六人。不過他近年上場時間下滑，上賽季在76人只有5.6分2.8籃板。
目前沒有確切消息，哈瑞爾何時能回歸。76人休賽季簽下班霸（Mo Bamba），也續留里德（Paul Reed），這2名長人預計能勝任安比德（Joel Embiid）的替補。
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