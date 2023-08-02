成都世大運／高錦瑋飆6三分球 男籃大勝南非58分創紀錄

成都世大運中華男籃今天在9至15名排名賽迎戰南非，在雙方實力有不小落差下，中華隊最終在全隊6人得分上雙，其中高錦瑋再度投進6顆三分球拿下19分領軍下，以102：64擊敗南非，接下來將進行9至12名排名賽，確定打破2017年台北世大運創下的隊史最佳第13名。

中華男籃在分組賽最後一戰上演大驚奇擊敗地主中國大陸後，雖然仍是無緣8強並落入9至15名排名賽，不過今天碰上南非中華隊仍是延續前一場的火燙手感，單場狂掃21顆三分球，拿下破百分的得分。

在個人表現部分，前一場比賽表現最亮眼的高錦瑋今天延續火燙手感，再度砍進6顆三分球拿下19分，主控游艾喆則有11分、9籃板、8助攻的全能演出，邱子軒、蔡宸綱、張鎮衙則都拿下13分，中鋒呂威霆則有7分11籃板的雙十演出。

在以58分差距大勝南非後，中華隊接下來也將參與9至12名排名賽，並將對上強敵波蘭，不過仍確定創下世大運隊史最佳紀錄，中華男籃過去曾在2017年以地主身份在台北世大運拿下第13名，不過當時參賽球隊共有24支。