NBA／美媒發起史上最佳控衛球迷票選 柯瑞力壓魔術強森奪冠

美媒《BasketballForever》近期在推特發起「史上最佳控衛」票選活動，最終勇士巨星柯瑞（Stephen Curry）以3萬4326票，擊敗湖人傳奇魔術強森（Magic Johnson）的2萬1771票，成為球迷心中歷史第一控。

此票選活動有8名控球後衛，柯瑞在首輪擊敗爵士傳奇史塔克頓（John Stockton），第二輪再贏新隊友保羅（Chris Paul），決賽則打敗魔術強森。值得一提的是，柯瑞日前受訪時選出心目中的最佳5人，控衛不是他自己，而是魔術強森。

魔術強森生涯累積5座冠軍、3次年度MVP、3次FMVP；現年35歲的柯瑞則累積4座冠軍、2次年度MVP、1次FMVP，他近日受訪時談到退休的時程表，「退休的想法確實慢慢浮現。這讓我更加明白接下來2、3年有多重要，我會加倍努力、繼續打球，盡可能將自己的極限推得更遠。」

「這給我更多動力把握每個機會，因為你知道，籃球會在某個時刻停止彈跳」，柯瑞說。