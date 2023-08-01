NBA／不解當年快艇跳過自己選阿米尤 喬治：對上他們我都殺氣騰騰

喬治（Paul George）雖然在2019年選擇轉戰快艇和雷納德（Kawhi Leonard）聯手奮戰，但事實上，他曾因為沒有在選秀會上得到快艇青睞而感到相當憤怒。

喬治近日在節目中提到2010年選秀會的事情，他表示自己當初原本是有機會被快艇選走，但最後快艇試以第8順位選擇了阿米尤（Al-Farouq Aminu），這件事情也成為他的前進動力。

「我在第10順位被選走，而快艇握有第8順位。我當時在快艇的試訓表現都很棒，但最終他們卻挑選了阿米尤。所以在那之後，我有一陣子對上快艇的時候都殺氣騰騰。」喬治說道。