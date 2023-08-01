NBA／代表巴哈馬出征奧運資格預選賽 艾頓盼前進巴黎

根據太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）的經紀團隊透露，艾頓預計會代表巴哈馬出征8月舉行的巴黎奧運資格預選賽，期盼可以帶領國家隊挺進奧運會。

「我非常興奮這個夏天可以代表巴哈馬國家隊，我們的目標就是要贏球。奧運資格預選賽只是前進巴黎的第一步而已，我非常驕傲可以代表我來自的地方，等不及要穿上國家隊球衣在場上奮戰了。」艾頓經紀團隊的聲明寫道。

值得一提的是，巴哈馬陣中不只有艾頓助拳，溜馬隊的希爾德（Buddy Hield）、黃蜂隊的瓊斯（Kai Jones）也都會代表巴哈馬出賽，可說是大幅提升國家隊戰力。

射手希爾德也將代表巴哈馬出征。 截自推特

巴哈馬的同組對手分別是阿根廷、古巴、巴拿馬，前兩名將可以晉級，另一組則是智利、哥倫比亞、烏拉圭、維京群島，同樣是前兩名晉級，4支球隊進行單敗淘汰制。美洲區的冠軍球隊將可以參加第二階段的預選賽。

整個預選賽第一階段共有40支球隊參與，非洲、亞洲和美洲都各取1隊晉級第二階段，歐洲則有2隊。這5隊將和另外限定資格下出現的19支球隊一同分成4個小組進行對抗，每一個小組的冠軍將可以取得奧運門票。

此外，今年男籃世界盃將會產生7個奧運席次，其中美洲和歐洲各兩個名額，非洲、亞洲和大洋洲第1個名額。主辦國法國則是會以地主身份參賽。