NBA／到哪都有紫金粉絲勸加盟 喬治：洛城就是湖人小鎮

明星小前鋒喬治（Paul George）在加入快艇前原有兩次機會可以加盟湖人，一次是2017年對母隊溜馬喊出「賣我」，另一次則是在2018年的自由市場，但最終都沒有成行，反倒是轉投另一支洛杉磯球隊快艇。近期他在自己的Podcast節目上憶及此事，表示在洛杉磯不管到哪都有人勸他來湖人，不禁讚嘆洛杉磯確實是個「湖人小鎮」。

喬治是土生土長的南加州人，在溜馬時期名字就多次與湖人連結在一起，原先他在2017年休賽季向溜馬申請交易至湖人未果，最終被交易到雷霆；在雷霆待了一年成為自由球員後，宣布與雷霆續簽四年1.37億美元的合約，隔年又隨即請求雷霆將其交易至快艇，與雷納德（Kawhi Leonard）組成可怕的側翼連線，跌破眾人眼鏡。

曾經有一段時間，喬治被認為有望加盟湖人隊，但他與雷納德的聯手讓他站在了洛杉磯球迷的對立面。但對喬治而言，雖然不是待在湖人打球，能夠回鄉獻技依舊是達成目的。他也坦言即使過去十年快艇是一支戰績更好的球隊，洛杉磯依舊是湖人迷佔大多數的城市，而且與快艇球迷彼此劃清界線。

「這對我來說很有趣，每個人都知道我是加州的孩子，不管走到哪裡都有人對我說『你應該成為一名湖人』或是『你應該來洛杉磯』，口氣就像洛杉磯人應該支持洛杉磯一樣理所當然」，喬治在Podcast節目上說，「我第一次聽到這種話是剛被交易至雷霆，在去環球影城的時候有人跟我說：『來湖人吧，你應該成為一名湖人的』，我心想現在已經待在洛杉磯了，這樣還不夠好嗎？」