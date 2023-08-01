NBA／談與詹姆斯當隊友 佛萊：好像不管我做什麼都變他的錯

從詹姆斯（LeBron James）正式進入聯盟的那刻，便是球隊的不動核心，球隊體系始終圍繞著他打轉，也因此詹姆斯的帶隊能力時常是球迷們爭論的議題。騎士冠軍成員佛萊（Channing Frye）近期接受訪問時就表示，雖然詹姆斯的打法與能力確實讓球隊都在配合他，但同時他也身背更多的責任，好比無論隊友表現如何，似乎都與他有所關連。

詹姆斯從在騎士出道至今，絕大多數時間都是球隊公認的頭牌人物。無論是跟韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）組成「熱火三王」，抑或是與厄文（Kyrie Irving）、勒夫（Kevin Love）搭檔的「騎士三巨頭」，詹姆斯的一哥角色都藉著場上數據與場下領導能力展露無遺。

詹姆斯的打法全能，時常承攬球隊的控球重責，也導致他成為一名「自帶球隊體系」的球員。近期與他同隊過三年的佛萊就表示，球場上隊友的一舉一動都與詹姆斯相關，必須和他建立起默契。「與詹姆斯當隊友，你必須了解他的位置、他看到了什麼還有我們看到了什麼」，佛萊說，「我們似乎是他在場上所有動作的其中一個步驟，這是一個巨大的責任。」

同時佛萊也提到，詹姆斯帶隊取得勝利確實會受到最多的讚揚，但這也是把雙面刃，因為球隊的好壞、隊友的表現都會與詹姆斯掛勾，一旦球隊面臨失敗，詹姆斯的負擔難以想像。「這確實很有壓力，但某方面也是一種壓力釋放」，佛萊說，「這感覺就好像，不管我做了什麼，到頭來都會變成他的錯。」