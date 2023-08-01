NBA／生涯何時開始受關注？ 柯瑞：對尼克狂轟54分後

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）一直以來被視為大器晚成的代表性球員，雖然早期他就已經展現球風質感，但顯然還沒有太多人會把他和年度MVP乃至於總冠軍王朝核心畫上等號，加上生涯初期屢受腳傷影響，瘦小身軀能否承受網後激烈的對抗，也成了一大問號。

然而眾所皆知，柯瑞在逐漸擺脫傷勢後，持續展現神射功力，並且在2014-15年賽季直接率領勇士攻頂，進而揭開8年4冠的輝煌之旅，柯瑞更一躍成為席捲全球的超級巨星，徹底改變了NBA球風。

回想生涯這14年來的歷程，柯瑞坦言2013年2月27日作客紐約一戰狂砍54分的驚奇之夜，讓他就此開始真正受到外界的關注。

「老實說，那應該是我進入聯盟的第4個賽季。我們在麥迪遜廣場花園對尼克的比賽中，我得到了54分，但我們最後沒能贏得勝利。這場比賽改變了外界對我的看法，他們覺得，該開始認真對待這個傢伙了。他無所畏懼。」柯瑞說。

柯瑞在這場比賽中打滿48分鐘，28投18中包括三分球13投11中的恐怖命中率，攻下54分7助攻6籃板3抄截。

2012-13年賽季也是柯瑞重新證明自己的重要賽季，前一年才因傷只打了26場比賽，但柯瑞傷癒回歸後，生涯首度單季平均得分超過20分，之後一路延續至今。