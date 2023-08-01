NBA／熱火交易里拉德願提「多換一」報價 傳拓荒者興趣缺缺

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在報導中指出，積極追求里拉德的邁阿密熱火，預備向拓荒者提出報價，將包含3到4個首輪籤、可能的選秀權互換、二輪籤和年輕球員；其中可能還會加進到期合約的球員，而赫洛則會轉進第三方球隊。

查拉尼亞透露，即便日前聯盟已經提出警告，但拓荒者內部仍堅定認為里拉德只願意被交易到熱火。

儘管熱火為了里拉德已經盡可能提出可以滿足拓荒者的需求，但對於後者來說，顯然不見得會看上這樣的籌碼。《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）表示，熱火是所有握有籌碼的球隊中最有可能交易里拉德的球隊，但拓荒者並沒有太大興趣接受。

「問題是拓荒者是看不上熱火的籌碼，他們希望通過里拉德來換取更好的資產。而熱火也不願繼續加碼。此外，除了熱火外，也沒有其他球隊會參與到交易之中，所以談判陷入了僵局。9月底的新賽季訓練營將會是新的交易截止日。」

《邁阿密先驅報》記者傑克森（Barry Jackson）也抱持類似看法，認為拓荒者不願認真跟熱火談交易里拉德的事情，看起來他們沒有興趣把里拉德送到邁阿密。