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NBA／自己家鄉人都不挺！布魯克斯回加拿大打球慘遭噓聲

聯合新聞網／ 綜合報導
布魯克斯就連在家鄉打球都會遇到噓聲伺候。 美聯社
布魯克斯就連在家鄉打球都會遇到噓聲伺候。 美聯社

休賽季剛轉投火箭的布魯克斯（Dillon Brooks）打法剽悍激情，也因為「惡棍」形象而惹來不少爭議。上賽季隨著灰熊被淘汰後布魯克斯迎來鋪天蓋地的嘲諷，卻在自由市場上領到年均2000萬美元的大約一吐悶氣。但球迷似乎對他仍是討厭大於喜歡，近期布魯克斯回到家鄉加拿大打夏季聯盟，便遭受當地球迷們的無情噓聲。

布魯克斯過去就數度因為自信發言與進攻表現不成正比而遭球迷奚落，強調肢體碰撞的危險防守動作也讓他成為不受NBA球迷歡迎的球員。這些負面浪潮在上賽季首輪來到最高點，布魯克斯先是嗆詹姆斯（LeBron James）「老了」，後續遭到刻意放投卻屢投不進，在灰熊遭淘汰後他被視為最大戰犯，球評歐尼爾（Shaquille O'Neal）也笑他只能到亞洲發展。

沒想到布魯克斯在休賽季開市後意外搶手，最終以4年8600萬的大合約先簽後換至火箭，成為了自由市場的大贏家，合約總值在自由市場僅次於新隊友范弗利特（Fred VanVleet）。布魯克斯的身價翻漲，在剛出爐的世界盃加拿大名單中可以排名第四，但顯然加拿大鄉親並不領情，在他回多倫多參與夏季聯盟時給了最「熱烈」的回應。

在賽前布魯克斯一踏上球場，四周噓聲便此起彼落，更有默契的一起對他高喊「過譽」。不過布魯克斯不知是否對這些垃圾話司空見慣，只見他還隨著現場球迷的節奏打拍子，最終表現不受影響，攻下28分帶領球隊迎下比賽，再次成為笑到最後的人。

Dillon Brooks

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