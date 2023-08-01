PLG／衛冕軍勇士補強後場 複數年約簽下「國民姐夫」吳永盛

台北富邦勇士隊休賽季補強啟動，首要目標瞄準後場戰力，球團今天宣布與吳永盛正式簽約，盼國家級的後衛正式加盟，能提升勇士本土後場表現，幫助勇士在國內和國際舞台上爭取好表現。

英文名字「Jeff」的吳永盛有「國民姐夫」外號，國中畢業後即旅外挑戰美國高中賽事，2014年獲得NCAA一級獎學金，就讀沙加緬度州立大學，是台灣第一位獲得美國大學一級獎學金殊榮的球員；2019年畢業返台後加盟寶島夢想家隊出戰ABL東南亞職業籃球聯賽，隨後2019年暑假投入CBA中國男子籃球職業聯賽選秀，並在首輪第8順位被上海久事大鯊魚隊選中，隔年轉隊至新疆廣匯飛虎隊。

2021年吳永盛返回台灣加盟PLG的福爾摩沙台新夢想家隊，上賽季曾有單場17分及5顆三分彈的優異表現，也曾獲選PLG第16周最佳球員，且從2018年至今多次入選中華男籃代表隊，是國家隊的穩定成員。

勇士表示，吳永盛在進攻端上的多樣性，且在後衛群中擁有高壯的身材優勢，一直是被寄予厚望的未來新星，期待他能在勇士展開新的旅途打出佳績。

勇士領隊蔡承儒說：「非常歡迎永盛加入勇士團隊！我們在暑假補強的首要目標就是希望能厚植後衛的戰力，永盛擁有攻防兩端的能力和積極進取的態度，相信他很快能融入球隊體系，幫助勇士在PLG和EASL東超拿下最佳成績！」

吳永盛正式與勇士簽下複數年合約，新賽季將穿上6號球衣。暑假階段他專注於中華男籃國家隊訓練及賽事後，開季前將加入勇士團隊訓練，與隊友們一起為PLG新賽季和EASL東超賽事打拼。