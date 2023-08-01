T1聯盟／獵鷹首筆補強揭曉 「喇叭」張博勝重磅加盟

在今年選秀會未補進任何球員後，台南台鋼獵鷹隊今天宣布成功延攬前台銀隊看板球星「喇叭」張博勝，職籃新篇章將延續個人習慣的68號，改披獵鷹戰袍，這也是張博勝邁入職籃生涯第18年。

現年36歲的張博勝，在SBL第四季就加入台銀，效力長達18年之久，生涯共出賽410場，是SBL史上第18位進入「3000分」俱樂部的成員，也於第18季入選年度第一隊，且擁有國手資歷，生涯資歷耀眼，沙場經驗豐富的身手讓球迷值得期待。

7月初決定離開台銀，退下球員身分後，張博勝想過自行創業轉換跑道，同時也收到不少球隊網羅，最終獵鷹的誠意打動了他，張博勝說：「離開台銀後有想過其他生涯規劃，後來經過沈澱，確實不想唐突放下熱愛的籃球，再加上獵鷹得知我離開，對我釋出很多善意，感受到滿滿誠意，願意為了獵鷹南下重新開啟籃球生涯。」

即將開啟個人職籃第二春，張博勝興奮表示，「從高中畢業都在同支球隊，對於外面世界都感到很興奮及新鮮，T1這兩年也有不少優秀的年輕球員，包含隊中的谷毛唯嘉，我自己在場上要拿出最好的表現，場下用經驗傳承幫助年輕球員，他們都是我學習、挑戰的目標。」

張博勝是93學年再興高中奪下HBL金盃的冠軍成員之一，目前仍有6名現役球員自再興高中畢業，其中一半都在獵鷹，包含吳岱豪及陳靖寰，張博勝坦言沒想過時隔20年三人還能重聚，也相當珍惜這個緣份，並說很期待能與兩位共事一起拿座金盃。

獵鷹總經理錢韋成說：「喇叭對於平時訓練要求相當嚴謹，在個年紀仍維持相當優良的體態及水準，相信在他的加盟後，不僅可以提升獵鷹的整體戰力，也可讓年輕球員學習他的精神，這也是我們相當欣賞他的原因。」