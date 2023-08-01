PLG／落選秀劉光尚與攻城獅簽約 自曝是曾柏喻球迷

PLG新竹街口攻城獅隊今天宣布潛力新秀劉光尚正式簽約加盟，劉光尚在試訓期間表現亮眼獲教練團嘉許，攻城獅球團期待他未來能把握機會展露頭角，新賽季將他也將披上17號紫色戰袍征戰PLG賽場。

劉光尚身高192公分、體重88公斤，畢業於輔仁大學，於本屆PLG新人選秀會落選後，隔日收到攻城獅球團邀約至新竹試訓，在試訓期間表現亮眼獲教練團嘉許，總教練林冠綸說：「在選秀會前就有關注光尚，他極具潛力且運動能力佳，擁有不錯的身體素質，且在訓練過程中展現對職籃生涯的渴望，這拚戰精神讓我印象深刻，希望他加入後能與朱雲豪與蕭順議多對抗並從中學習。」

劉光尚在選秀會落選後迅速調適心情參加攻城獅試訓，他說：「收到攻城獅球團邀約後，只想著把握機會證明自己。能加入攻城獅非常感動，我會很珍惜這次機會。」

經過試訓後，劉光尚對於正副隊長高國豪與蕭順議印象深刻，他說：「從第一次訓練起就完全體會到國豪學長的技術、身體對抗性，而順議學長在練球時展現的拚勁與積極度也讓我印象深刻。」

劉光尚也在練球空檔至攻城獅主場熟悉環境並挑選個人置物櫃位置，其位置就在曾柏喻旁，劉光尚也偷偷透露：「我當初去看HBL高中籃球聯賽時看到他大殺四方的表現，就此成為小黑學長的粉絲，沒想到現在居然成為他的隊友，這緣份很不可思議。」劉光尚已投入攻城獅休賽季技巧與團隊訓練，新賽季他期許自己把握上場時間，並為團隊防守帶來貢獻。